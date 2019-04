Rajoy, sobre el máster de Cifuentes: "Manifiesto el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid"

Rajoy, en declaraciones a los periodistas en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP, ha subrayado que Cifuentes ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones tanto ante los periodistas como ante la Asamblea madrileña.

"Ella ha dado sus explicaciones. Ella ha iniciado también unas actuaciones ante la Justicia y será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente", ha añadido.

Además, ha recordado que la propia Universidad ha remitido a la Fiscalía toda la documentación en relación con esta polémica. "A partir de ahí, yo no tengo mucho más que decir, y eso ya no me corresponde a mí. Yo desde luego manifiesto una vez más el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid".