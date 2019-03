Rajoy cambia de opinión: ya no cree en el recorte, ahora apuesta por el estímulo

Con respecto a la economía, el presidente del Gobierno ha anunciado que el déficit de 2012 va a estar por debajo del 7%. Por tanto, España no cumplirá con el 6,3% que tenía como objetivo de déficit. No osbtante, es una cifra más que suficiente para Bruselas que dará más tiempo a España.

Mariano Rajoy ha comenzado su discurso hablando del paro, pero ha huído de todo optimismo al asegurar que "no hay nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos electorales". Rajoy ha vuelto a hacer alusión a la herencia recibida por Zapatero asegurando que "no se acertó con el diagnóstico en el año 2007". "Todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal", ha señalado. El presidente ha admitido que no ha cumplido alguna de sus promesas electorales, algo que ha provocado los abucheos del bando de la oposición.

Con el pomposo nombre de "reformas de segunda generación", Rajoy ha anunciado un paquete de medidas, muchas de ellas ya conocidas. El presidente ha anunciado un contrato a tiempo parcial con un pequeño sueldo compatible con la prestación por desempleo. Un concepto muy parecido a los conocidos 'minijobs'.

Una de las medidas económicas más importantes anunciadas es que a partir de enero de 2014 los autónomos y las pymes, con un volumen de negocio menor a los dos millones de euros anuales, no tendrán que pagar el IVA hasta que hayan cobrado las facturas a las que corresponda el pago del impuesto.

El presidente quiere ayudar a las empresas. Ha anunciado un paquete de créditos de 45.000 millones y ayudas a los emprendedores que empezarán, en algún caso, en sólo dos días. De repente, Rajoy ya no cree en el recorte sino en el estímulo, y hasta a convencidos a nuestros socios europeos.