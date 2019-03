Rajoy: "La forma de Estado no está en el orden del día"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la Monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia en paz.

Este ha sido uno de los argumentos con los que Rajoy ha defendido el proyecto de ley orgánica que hace efectiva la abdicación del rey Juan Carlos, que se aprobará en el Congreso con el apoyo de populares, socialistas, UPyD, UPN y Foro Asturias.

Rajoy ha agradecido el apoyo de estos grupos a la norma como una muestra de "responsabilidad" y ha recordado a los grupos que rechazan el proyecto que en el debate de hoy no se enmarca la discusión entre Monarquía y República. "No estamos aquí para ninguna otra cosa", el debate sobre "la forma de Estado no está en el orden del día", ha dicho.