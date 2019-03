Mariano Rajoy: "La Fiscalía actuó con independencia tras el 9N"

Rajoy ya había expresado públicamente en varias ocasiones que no se había dirigido en ningún momento a la Fiscalía para que esa querella se convirtiera en realidad, y ha reiterado este mensaje ante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz de CiU en la Cámara, Josep Lluís Cleries.

Cleries ha lamentado que el Gobierno "no haya sabido digerir su derrota" el 9N y haya optado por "condicionar a la Fiscalía". "Es una iniciativa política no propia de un Estado de derecho", ha insistido antes de recordar declaraciones de dirigentes del PP que, a su juicio, demuestran la "contaminación" en relación con una querella que ha considerado que va contra "la manera de ser y hacer" del pueblo de Cataluña.

Frente a esas acusaciones, Rajoy ha subrayado que quien garantiza que se cumpla la ley es el poder judicial ("ese es también el abc de la democracia", ha puntualizado) y ha asegurado que la Fiscalía ha actuado con independencia. "Yo no di ninguna instrucción a la Fiscalía. ¿Y si no, por qué unos han hecho una cosa y otros la contraria? Pregúntele a la Fiscalía si yo me dirigí a ellos. No se puede hacer afirmaciones sin pruebas, sin datos y sin decir la verdad a la gente", ha espetado Rajoy al portavoz de CiU, al que ha instado a no hablar en nombre de toda Cataluña.

Ante la posición que está manteniendo Mas, Rajoy ha advertido de que la política "no puede ser la alternativa a la aplicación de la ley" porque, en ese caso se estaría haciendo una afirmación "profundamente antidemocrática".

Ha reiterado que va a mantener la misma posición ante Cataluña que la que ha venido defendiendo hasta ahora, apoyando a los ciudadanos catalanes, defendiendo la soberanía nacional, dialogando y rechazando el derecho de autodeterminación y todo lo que vaya contra la igualdad de los españoles. "Yo voy a estar radicalmente en contra de esas posiciones", ha recalcado Rajoy, quien ha considerado que lo que debería hacer todo gobierno es apostar por la estabilidad, cumplir el déficit público y gobernar aprobando leyes y decretos.

Esa es la prioridad y no, a su juicio, "dedicarse a actividades que sólo sirven para generar división entre ciudadanos y que no aportan nada a la solución de sus problemas reales". Rajoy ha calificado de "espectáculo" la intervención de Cleries en la que ha acusado al Gobierno de presionar a la Fiscalía y ha insistido en que el mensaje de que la política puede estar por encima de la ley "no se puede aceptar". "Eso es ir contra el abc de la democracia. La ley hay que cumplirla y tenemos que cumplirla todos, nos guste o no, porque la ley en democracia es la expresión de la voluntad de la mayoría", ha explicado.

Cleries ha considerado el 9N "un triunfo de la dignidad" de Cataluña y ha reiterado sus acusaciones al Gobierno de haber presionado a la Fiscalía. También ha dicho que ve como "contaminación" cesar a un fiscal superior de Cataluña que dice que es bueno que los ciudadanos opinen, "apartar a un periodista de TVE que informa objetivamente del 9N o nombrar como director de esta televisión en Cataluña al que era coordinador de comunicación del PP catalán".

Ante esta alusión, Rajoy ha explicado que no tiene ningún sentido que él se pusiera a hablar hoy "de cómo funcionan algunas televisiones públicas" en España. Cleries ha pedido a Rajoy que deje de "esconderse detrás de los tribunales" y le ha trasladado que el Gobierno no puede dar lecciones sobre el respeto a las leyes porque "es el primero en no respetarlas" al no cumplir, por ejemplo, la ley de financiación de las comunidades o los recursos previstos en el Estatut.