Rajoy pide a los suyos que confíen en él aunque muchos discuten, en privado, su liderazgo

CUESTIONADO POR CIERTOS SECTORES DEL PP

Ante el grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha pedido que confíen en él. No obstante, muchos, en privado, discuten su liderazgo. Él ha dicho a sus diputados que, como otras veces, al PP le irá bien. Además, ha apuntado que no habrá más casos de corrupción, que todo el mundo será tratado igual y que no va a pasar "ni una". Además, sobre los pactos, Rajoy ha insistido en la gran coalición siendo él el Presidente. Acerca de un Ejecutivo de PSOE y Podemos, ha respondido que sería radical.