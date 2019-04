El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que ha aceptado el encargo del Rey de someterse a la investidura, y se ha comprometido ante Felipe VI a hacer "todos los esfuerzos posibles para forjar los acuerdos que España necesita".

En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, Rajoy ha explicado que se dirigirá "de manera preferente" a las fuerzas "constitucionalistas", con las que ve "razonable encontrar acuerdos".

Y ha asegurado que va a "redoblar los esfuerzos" de la negociación y abrirá una ronda de contactos, esta vez con el encargo del rey, tras las que informará de su resultado y de los apoyos que ha conseguido para una eventual investidura. No obstante, Rajoy no ha querido garantizar si acudirá a la investidura en caso de que no tenga asegurados todos los apoyos.

En rueda de prensa en Moncloa, y a la pregunta de si declinaría someterse a la investidura en caso de no contar con los votos tras las negociaciones que va a iniciar, Rajoy ha señalado que "no conviene adelantar acontecimientos, y mucho menos en circunstancias como éstas que estamos viviendo".

"Vamos a seguir trabajando, intentar formar gobierno con el encargo del Rey, con una cierta altura de miras", ha añadido Rajoy, quien antes ha prometido que tras la ronda de negociación y en "un tiempo razonable" informará de este diálogo y de si cuenta con los apoyos para "una eventual investidura". Es decir, "si estoy en condiciones o no estoy para formar gobierno", ha añadido.