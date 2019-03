Rafael Jover, cónsul español en Londres, presenta su dimisión tras la información publicada por laSexta Noticias

El cónsul de España en Londres, Rafael Jover, ha presentado su "cese voluntario" al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras haberse conocido que alojó en su residencia oficial al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa durante varios días.

En un comunicado remitido por el propio Jover a los medios de comunicación, el diplomático explica que ha decidido cesar en su cargo para cerrar la "polémica surgida a raíz de las informaciones emitidas por una canal de televisión", en alusión a la exclusiva de laSexta que muestra a Blesa entrando y saliendo de su residencia oficial en Londres.

En la nota, Jover deja claro que no considera que haya existido en su comportamiento "nada incorrecto". "Pero por respeto a mi familia y a la Carrera Diplomática, a la que lealmente he servido durante tantos años, no estoy dispuesto a mantener abierta dicha polémica y he decido presentar mi cese voluntario como cónsul general de España en Londres ante el Ministerio de Asuntos Exteriores", añade.

El departamento que dirige José Manuel García Margallo no ha querido hacer comentarios sobre esta cuestión más allá de señalar que el Ministerio pone a disposición del cónsul general en Londres, al igual que se hace con otros altos funcionarios del Estado, una vivienda para su "uso personal".

Precisamente por eso, desde el Ministerio se ha recordado que "no puede manifestarse y quebrar el derecho a la intimidad y privacidad de ningún funcionario, salvo que tuviera conocimiento de hechos constitutivos de delito".

Según la información de laSexta, Blesa, actualmente imputado por el presunto fraude de las participaciones preferentes e investigado por la operación de compra del City de Florida, fue recibido hace poco más de un mes en la capital británica en la casa del cónsul español, que actuó como guía del expresidente de Caja Madrid durante su estancia en Londres.