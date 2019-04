Rafael Hernando responde duramente a Albert Rivera: "No firmo acuerdos para 15 minutos"

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha advertido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que los pactos no los firma el Partido Popular "para 15 minutos", y le ha avisado de que el candidato de su partido "es y será mañana, pasado mañana y durante mucho tiempo", Mariano Rajoy.

Así se ha expresado el diputado de los populares en la segunda sesión del debate de investidura después de que Rivera haya pedido tanto al PP como al PSOE que reflexionen "por qué fracasan sus candidatos". En respuesta a la acusación previa del líder de Ciudadanos acerca de que el PP es partícipe del bloqueo, Hernando le ha espetado que "en democracia hay que respetar a quien gana las elecciones". Y directamente refiriéndose a él le ha dicho: "No sé si es usted de la misma opinión".

Por ello, el portavoz del grupo popular ha destacado que "en democracia no se van los que ganan, sino los que pierden, los que pierden en las urnas". "Usted vino a decirnos el otro día que había que buscar un candidato de consenso. ¿Cree usted que alguien aquí puede ser presidente sin haber pasado por las urnas? Eso no se lo merecen los españoles".

Hernando ha concluido así esta argumentación, que ha desgranado en un día en el que el expresidente Felipe González se ha referido a Mariano Rajoy como el candidato "más vetado": "Nuestro candidato es Rajoy, es y será mañana, pasado mañana y seguirá así durante mucho tiempo".

Por otro lado, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha reprochado el portavoz que mantenga una actitud que no es ni mucho menos "una salida", sino "un tapón". "Lamento que lleve a su grupo a ser un tapón para España", ha añadido. También ha aprovechado la ocasión para incidir en que "no fracasa Rajoy". A su juicio, quien fracasa tras el debate de investidura es el propio Sánchez por cuanto "no puede plantear una alternativa", no es una opción que "tenga en sus manos".