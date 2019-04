Rafael Hernando recuerda el pasado socialista del juez que ha sancionado al PP: "Eso le ha nublado el juicio"

El juez reclama una fianza millonaria al PP por la supuesta caja 'B'. ¿Qué hace el PP? Se acuerda del pasado del juez. "El señor De la Mata era hasta el año 2011 director general del PSOE", ha declarado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, durante una entrevista.

El popular sigue el ataque. "Creo que la decisión no ha sido muy justa", señala, y añade el argumento de que les tiene ojeriza. "Este señor puede que esté un poco afectado por las críticas que le ha hecho el PP, puede que le haya nublado el juicio", considera Hernando, con una teoría que repite allá donde va.

Unas declaraciones que contradicen a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que aseguró que ellos respetaban a los jueces. "Politizan la justicia quienes hablan de jueces conservadores y de jueces progresistas", señalaba Cospedal en una entrevista en 13TV.

Pero Hernando no ha sido el único que ha dejado caer que la justicia no es igual para todos. "Para el PP no prescribe nada; para el PSOE, todo. Me encanta. Pero como Susana Díaz es Dios no pasa nada", ha declarado Celia Villalobos. Su compañera Alicia Sánchez Camacho matiza sus palabras. "Creo que se está respetando la justicia. Lo único que se pide es celeridad".

La fiscal general del Estado exige también respeto. "Todos debemos respetar la independencia judicial como principio general", ha considerado Consuelo Madrigal. El PP tiene 8 días para depositar la fianza que le pide el juez.