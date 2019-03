Quim Torra vuelve a pedir perdón por sus polémicos tuits: "Me arrepiento, no volverá a pasar"

REITERA LAS DISCULPAS POR SUS TUITS OFENSIVOS CONTRA LOS ESPAÑOLES

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a reiterar las disculpas por sus tuis en los que desprecia a los españoles: "Lamento los tuits sacados de contexto y que estos hayan podido ofender a alguien, de ninguna manera era mi intención ofender a nadie. También me sabe mal si en algún momento fruto de la intensidad haya podido utilizar alguna palabra inconveniente, me arrepiento, no volverá a pasar".