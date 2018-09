Quim Torra: "Los catalanes hacemos las cosas a la manera catalana, democráticamente, pacíficamente y con la no violencia"

El presidente de la Generalitat hace un llamamiento a la no violencia. "Los catalanes hacemos las cosas a la manera catalana, democráticamente, pacíficamente, con la no violencia y si hace falta, como hicimos el 1-O, con un acto de desobediencia cívica como pocos pueblos han hecho en su historia", ha afirmado Torra. El conseller de Interior, que ha acudido al mismo acto, no ha querido referirse a los incidentes.

Por su parte, el Partido Popular de Cataluña le exige que dé explicaciones. Xavier García Albiol ha asegurado que pedirán "la comparecencia del conseller de Interior y la dimisión por inepto e incapaz".

Lo mismo la CUP, que también reclama respuestas a Quim Torra. "Pedimos con contundencia la dimisión de Buch como máximo responsable de la violencia policial", ha afirmado Carles Riera, portavoz de la CUP en el Parlament.

Desde Sevilla, Inés Arrimadas ha respaldado la manifestación convocada por el sindicato policial Jusapol y ha declarado que "les quieren impedir su derecho constitucional a manifestarse".

La alcaldesa de Barcelona, antes de que se vivieran los momentos de tensión, ya pedía calma. "En esta ciudad siempre se garantizará y defenderemos que todo el mundo se pueda manifestar en libertad. Nos preocupa que haya grupos de extrema derecha que han causado alarma social en nuestra ciudad y, además, cada vez que salen hay hechos violentos", ha afirmado Colau en una entrevista en 'Catalunya Radio'.

Enfrentamientos en Barcelona a menos de 48 horas del primer aniversario del 1 de octubre.