¿Qué les espera a los refugiados que lleguen a España?

Los refugiados siguen llegando en un goteo constante a Europa. España pondrá un programa piloto de acogida de refugiados. Según ha podido saber laSexta Noticias, lo más probable es que en las próximas semanas comiencen a llegar refugiados que vienen principalmente de Italia.

Nematolah es un refugiado afgano y lleva años en nuestro país. Atrás deja imágenes duras. "Los extranjeros pagan para llegar a su destino, pero llega un momento en el que para que la policía no les pille tiran todo al mar, da igual si es un niño o niña" asegura Nematolah.

Lejos quedan las bombas, pero comienza su gran reto. En cursos como los de la Fundación la Merced Migraciones, aprenden español, les enseñan cómo desenvolverse y les guían en la búsqueda de empleo. Mientras se tramita su asilo les dan una tarjeta roja y no pueden trabajar los seis primeros meses. Una situación que se prolonga por el desconocimiento de muchos empresarios.

Yousef, refugiado sirio, lleva un año y medio en España. Prefiere que no se le vea y no entiende "por qué aún no tengo el permiso de residencia, no puedo trabajar, me siento inseguro con la tarjeta roja, no puedes siquiera abrirte una cuenta, ni encontrar trabajo, ni alquilarte una casa". Solo quieren una oportunidad. Recomponer las piezas de una vida que ya ha sido destruida.