Puigdemont: "No creo que haya diferencias entre unos y otros para llegar a pactos"

El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, afirma que Pedro Sánchez puede parecer "más cordial", pero es como Mariano Rajoy.

En una entrevista del diario La Vanguardia, Puigdemont señala: "Si el Estado reconsidera alguna de sus posiciones, que nos lo haga saber". Considera que "ante un Govern que tiende la mano, Rajoy judicializa la vida política; esperamos un cambio de actitud, gobierne quien gobierne".

Respecto al marco legal, Puigdemont dice: "El Govern actuará con una ortodoxia legal incontestable, no dejaremos a personas, trabajadores ni instituciones desprotegidos".

Preguntado si sería posible una Constitución en la que los soberanistas pudieran sentirse cómodos, responde: "Soy independentista de toda la vida y en el año 1993 expresamos nuestra voluntad de sentirnos muy cómodos en aquella idea inicial que empezaron a dibujar (Jordi) Pujol y (Felipe) González. Hemos acreditado, y yo no soy sospechoso, que nuestra voluntad era tener una conciliación de nuestra identidad nacional dentro de España".

"Pero no ha sido posible. Que no nos inviten a volver a la casilla de salida", dice Puigdemont, que en otro momento de la entrevista afirma que él no es Artur Mas y no ha "verbalizado" el compromiso con la CUP de someterse en diez meses a una moción de confianza.