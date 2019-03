¿Se puede suspender la autonomía de Cataluña?

Los independentistas ya han enseñado sus cartas, pero hasta que no las pongan en juego el contraataque del Gobierno de España deberá esperar. Rafael Catalá, ministro de Justicia, dice que cuando se produzca una resolución será "el momento de analizar esa naturaleza jurídica y promover las acciones que correspondan".



Acciones que pasarían en un primer momento por el Tribunal Constitucional. Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional asegura tanto "los parlamentarios que estén en contra como el Gobierno pueden presentar un recurso al Constitucional".



El Gobierno lo reformó anticipando este desafío, pero podría no ser suficiente. Porque el nuevo TC está reforzado y puede suspender a quienes le desobedezcan sí, pero hay dudas. ¿Podría el Constitucional suspender a los 72 diputados de Junts pel Sí y Cup? ¿Qué pasa si encima la votación es secreta? Los expertos creen que la medida debería dirigirse a quienes ejecutaran el desafío secesionista, es decir, un president y unos consellers que aún no sabemos quiénes serán.

Pero qué sucede si los independentistas pasan de lo que diga el Constitucional. Roberto Blanco, catedrático de derecho de la Universidad de Santiago, asegura que "el Senado le debería aprobar para adoptar las medidas que pasan por la suspensión".



El Gobierno podría recurrir a un artículo de la Constitución que permite actuar ante aquellos que atenten contra la Carta Magna o el interés general. Si la suspensión del TC no detiene el desafío queda la última bala, el artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno apercibiría a Cataluña y si ésta hace oídos sordos, podría suspender su autonomía. Pero esto también tiene problemas, el primero, la indefinición del artículo y el segundo, las medidas tendrían que ser aprobadas por la mayoría absoluta de un Senado que ahora mismo está disuelto.



Ante esta duda Posada, presidente del Congreso, recuerda que "hay una diputación permanente del senado que tiene las mismas potestades que tiene el senado". Pero los expertos no lo tienen tan claro, María Acracia, profesora de derecho constitucional de la UNED dice que "tenemos las diputaciones permanentes, no se puede reunir el senado y aprobar el 155". Todos señalan que la solución no debe buscarse en los tribunales, si no en la política.