El PSOE tacha de "aprovechategui" a Soraya Rodríguez y da por hecho que se irá a Ciudadanos

La exdiputada del PSOE Soraya Rodríguez abandona el PSOE después de 37 años de militancia por la discrepancia que mantiene con la política que está llevando a cabo su partido en el conflicto catalán.

Rodríguez estuvo en Más Vale Tarde, donde no descartó ingresar en otro partido. "Dejo atrás un partido donde he compartido mi vida. No sé si me alejaré de la vida política, se puede hacer política desde muchos sitios. Ahora puedo tomar decisiones".

De hecho, pese a que en la direccion del PSOE siguen sin decir nada oficialmente, dan por hecho que la exdiputada se va a ir Ciudadanos.

Los dirigentes dicen de ella es que es una "aprovechategui" que ha vivido del partido muchos años y afirman que cuando no te gusta lo que hace la dirección de tu partido lo que hay que hacer es intentar cambiarla democráticamente y no dar la espantada.

Sin embargo, Soraya Rodríguez afirma que no le han llamado desde Ciudadanos ni desde ninguna otra formación para ficharla: "Mi decisión es dura, personal, para seguir expresando lo que creo fuera".