Fuentes de Moncloa muestran a laSexta su indignación por el caso 'Koldo'. Definen como una inmoralidad las 'mordidas' en la venta de mascarillas durante la pandemia, si bien descartan que el caso pueda afectar o llevar a investigaciones de personas que actualmente forman el Gobierno o que hayan formado parte de él.

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha limitado este jueves a pedir que la Justicia actúe tras la detención de un exasesor de José Luis Ábalos por cobrar comisiones por las mascarillas en pandemia . "Si hay culpables, que paguen", ha contestado el socialista. En declaraciones a laSexta, fuentes del PSOE descarta, no obstante, que José Luis Ábalos tenga que dejar el escaño de diputado, ya que por el momento no está investigado dentro del caso.

"Es evidente que hay que esperar las conclusiones, pero enriquecerse en la pandemia a costa de las necesidades de ese momento es inmoral, indecente", ha explicado López ante los medios en los pasillos del Congreso. Por eso, el portavoz ha asegurado que piden que "la Policía investigue, que la Justicia juzgue, y que los culpables paguen".

Preguntado se cree en las palabras del diputado y exministro José Luis Ábalos, se ha limitado a repetir "que la Justicia juzgue lo que la Policía investigue, no se trata de creer". Ante la misma pregunta, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que él "cree, de entrada, a la gente", pero ha señalado que es la "Justicia la que estime cuál es la realidad". "Tolerancia cero a la corrupción y respeto a las decisiones judiciales", ha añadido.

A renglón seguido, ha añadido que el "PSOE tiene que ser exquisito con la depuración de responsabilidades y de ahí ser muy duros y contundentes". "Hasta dónde llegue el caso Koldo, que se sepa todo, que se juzgue y que se asuman responsabilidades", ha apostillado, recordando que "no pueden recibir lecciones de ética" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Su hermano cobró comisiones, aunque la Justicia diga que no es constitutivo de delito", ha agregado.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido lo mismo: "Dejar que la justicia actúe". No obstante, ha asegurado que no tiene "preocupación ninguna" porque no tiene ninguna relación", y ha añadido que "no es agradable porque es una inmoralidad". La ministra no ha hablado con Ábalos porque, dice, "él está hablando por sí solo", y ha afirmado que no va a dejar el escaño "porque haya una persona investigada en su entorno".

Sobre si conocía la relación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que "no sabía ni que eran conocidos". "Nunca he escuchado a Santos hablar de Koldo. Me resultaría raro. Sé que es de Navarra, pero yo no conozco a todo el mundo de Sevilla", ha justificado.

La relación con Cerdán

Cerdán, por su parte, ha remarcado este jueves que desde el PSOE no tenían "ninguna sospecha" sobre el que fue asesor del exministro. "Estamos sorprendidos por la noticia", ha afirmado Cerdán ante los periodistas a su llegada al Congreso, incidiendo en que desde el PSOE van a dejar trabajar a la Justicia para poder "enterarse de todo". "Esta dirección siempre actúa con la corrupción cortando por lo sano", ha enfatizado. Al ser preguntado por su relación con el detenido, Cerdán ha explicado que lo conocía porque vivía en Navarra y que "colaboró" con el partido en la Comunidad foral.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia en la investigación judicial. "Al margen o junto a lo que es la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas", ha afeado Torres en declaraciones a los periodistas a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En este contexto, Torres ha trasladado que "la Justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias", reiterando su disposición a colaborar: "Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas".

La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García, está vinculada con presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de la Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias. Se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que autorizó ayer el arresto de 20 personas, entre ellas Koldo García, y alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos.