El PSOE amenaza con reprobar a Montoro por negarse a colaborar con el juez Ruz

El portavoz socialista del Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado que su grupo presentará en la Cámara la petición de reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por "obstaculizar" la investigación de la trama Gürtel que lleva a cabo el juez Pablo Ruz.



En caso de que, cuando cumpla el plazo que el magistrado ha dado a Hacienda para que presente un informe sobre las donaciones ilegales que habría percibido el PP, éste no haya sido presentado, el PSOE ampliará la reprobación a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.



Son dos autos del juez Ruz, ha lamentado Hernando en una rueda de prensa, "amonestando" a la Agencia Tributaria por no colaborar con la instrucción. Como responsable superior de la jerarquía, los socialistas pedirán también la reprobación de Sáenz de Santamaría si en cinco días no han llegado los citados informes, por ser la vicepresidenta la que coordina a los ministros.



Según ha detallado, presentarán la reprobación como una proposición no de ley y cree que se debatirá el próximo pleno, que es dentro de dos semanas, ya que la próxima no hay sesión plenaria debido a que el domingo 22 se celebran las elecciones andaluzas.