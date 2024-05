El PSOE abrirá un expediente a Javier Lambán por no votar la ley de amnistía en el Senado. Así lo ha indicado el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, en una entrevista con 'Radio Nacional' este miércoles, en la que ha desvelado que la víspera intercambió mensajes con el expresidente aragonés y este le transmitió que no había participado en la votación porque no respaldaba la iniciativa, pero tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE.

Espadas ha indicado que estas situaciones de disidencia "están escritas y reguladas por parte de los grupos en el Congreso y el Senado y obviamente ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le pide en este caso las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto". "Efectivamente se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto", ha subrayado.

El portavoz socialista ha apuntado que se trató de un caso aislado, ya que Lambán "fue la única persona que no participó", mientras que "el resto del grupo obviamente lo hizo" rechazando el veto que planteaba el Partido Popular. Tras recordar que no es la primera vez que ocurre que alguien discrepa en el grupo parlamentario en el Senado o el Congreso y no acata la disciplina de voto, Espadas ha opinado que "la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán" con "el resto de sus compañeros y con su partido".

Además, ha añadido que el líder de los socialistas aragoneses sabe que su posición no es compartida por el resto de sus compañeros en el Grupo Socialista. "La dificultad la tiene ahora mismo él con nosotros para ser coherente con la posición común que debemos tener todos en un tema muy importante", ha advertido.

Espadas ha defendido que la amnistía "se manifestó como la mejor fórmula para reducir al final el apoyo al independentismo en Cataluña" el pasado domingo, cuando se celebraron las elecciones catalanas, y que "ayuda a la construcción y a la gobernabilidad, no solo de España, sino del encaje en definitiva de todos los territorios en el proyecto de país".

Este martes, el PP hizo valer su mayoría en el Senado para vetar la ley de amnistía, que ahora debe regresar al Congreso, donde el Gobierno y sus socios tendrán que levantar ese veto para que quede aprobada definitivamente.