La aprobación de los primeros decretos de la legislatura continúa en el aire, aunque Patxi López es optimista. "Nosotros vamos a hablar hasta el último minuto desde el convencimiento de que estos decretos se van a aprobar", ha asegurado el portavoz socialista en el Congreso.

El primero de los decretos, el conocido como 'ómnibus', fundamental para que España reciba 10.000 millones de euros de los fondos europeos incluye, entre otros, la digitalización de la Justicia o medidas para mejorar los procesos de selección de personal en empleos públicos.

Junts ya ha avanzado que votará 'no', tal y como ha dejado claro su secretario general, Jordi Turull, en declaraciones a 'El Nacional.cat': "El 'no' de Junts per Catalunya es claro y es nítido", ha aseverado. "No hay margen si siguen empeñados en aprobarlo sí o sí, no tendrán nuestro voto favorable", ha insistido.

El motivo es que el texto también incluye un artículo que permite paralizar la aplicación de una ley si los tribunales españoles plantean una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esto, según aseguran desde Junts, podría poner en peligro la ley de amnistía.

El Gobierno, en cambio, insiste en que no afecta a la práctica. En este sentido, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha hablado de "malentendido" y ha asegurado que "no ha habido ningún cambio, ninguno, en la regulación de las cuestiones prejudiciales".

Otro decreto que peligra es el de medidas anticrisis, que incluye la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad, la gratuidad del transporte público, la subida de las pensiones contributivas o el incremento progresivo del IVA al gas natural y la electricidad.

Junts también votará en contra de este decreto porque considera que invade competencias autonómicas. Así, todo queda en manos del PP, que pone condiciones: solo lo apoyará si se mantiene el IVA de la luz y el gas en el 5% y se extiende la bajada a alimentos frescos como la carne, el pescado y las conservas.

El tercer decreto que también está en el aire es el de conciliación. El texto incluye una reforma del subsidio por desempleo, que eleva hasta 570 euros, o la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que todos puedan disfrutar del permiso de lactancia.