La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020 estará presidida por SS.MM. los Reyes y contará con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Debido a la pandemia de coronavirus y para evitar la concentración de personas, el acto se ha trasladado del Teatro Campoamor de Oviedo al Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. El mismo lugar en el que se firmó el acta constitutiva de la Fundación en 1980 y en el que tradicionalmente tiene lugar la audiencia oficial a los galardonados, anulada este año por la pandemia.

Una gala atípica que no contará con la presencia de todos los galardonados: "Dada la variada y compleja situación en la que se encuentran los distintos países de residencia de los premiados, la Fundación no les solicitará que viajen a Asturias para asistir a la ceremonia. Aquellos que expresen por iniciativa propia su intención de desplazarse y que residan en territorios cuyas restricciones para viajar lo permitan, podrán hacerlo si así lo desean", acordó el Patronato de la Fundación. Por lo que solo estarán presentes algunos premiados, aunque todos ellos, acudan o no, recibirán la escultura, la insignia, el diploma y la dotación económica correspondiente.

Estas son las personas galardonadas que acudirán en persona a la gala de los XL Premios Princesa de Asturias 2020:

Investigación Científica y Técnica : Emmanuel Candès.

: Emmanuel Candès. Artes : Andrea Morricone, presente en la ceremonia en nombre de su padre, Ennio Morricone, fallecido hace unos meses.

: Andrea Morricone, presente en la ceremonia en nombre de su padre, Ennio Morricone, fallecido hace unos meses. Deportes : Carlos Sainz Cenamor.

: Carlos Sainz Cenamor. Comunicación y Humanidades : Cristina Fuentes La Roche, directora para Latinoamérica y de proyectos internacionales, y María Sheila Cremaschi, directora para España del Hay Festival.

: Cristina Fuentes La Roche, directora para Latinoamérica y de proyectos internacionales, y María Sheila Cremaschi, directora para España del Hay Festival. De la Concordia: representación del colectivo del personal sanitario español en primera línea en la lucha contra la COVID-19.

A continuación, la lista completa de los premiados:

Sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19 , Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

, Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Ennio Morricone y John Williams , Premio Princesa de Asturias de las Artes.

, Premio Princesa de Asturias de las Artes. Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Hay Festival of Literature & Arts , Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Dani Rodrik , Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Carlos Sainz Cenamor , Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

, Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Anne Carson , Premio Princesa de Asturias de las Letras.

, Premio Princesa de Asturias de las Letras. Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès , Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Gavi, the Vaccine Alliance, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Doña Sofía, presente en los premios

Aunque este año será distinto, doña Sofía acudirá, como siempre, a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde habitualmente ocupa el palco de honor del teatro Campoamor. Esta será la primera ocasión en que la madre del Rey coincida en un acto público con su hijo, su nuera y sus nietas desde hace un año y también la primera vez que se les verá juntos desde que el rey Juan Carlos abandonase España.

Además, esta 40 edición de los premios será la segunda ocasión para la Princesa de Asturias, doña Leonor. que pronunciará su discurso dos semanas antes de cumplir los 15 años.