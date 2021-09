El Gobierno ha justificado la suspensión de la inversión para ampliar el Aaeropuerto de El Prat por la falta de acuerdo con el Govern de la Generalitat. El Ejecutivo de Sánchez considera que su posición "no era madura" y que una operación de este tipo requiere del "consenso firme y una actuación conjunta".

Así lo ha manifestado Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha defendido que en estas "condiciones no se puede llevar a cabo el Consejo de Ministros previsto para el 28 de septiembre, que era la fecha límite para aprobar las inversiones programadas para 2022-2026".

En declaraciones a la 'Cadena Ser', la titular de Transportes ha apuntado además que esto "es una pérdida de oportunidades para los catalanes" y lamenta haber llegado a este punto, aunque insiste en que la mano del Gobierno central está tendida "para seguir colaborando".

Preguntada por la postura de Esquerra Republicana, que anunció que acudiría a a la manifestación contra el proyecto convocada para el próximo 19 de septiembre, Sánchez ha asegurado que no era consciente de ella "en los términos que se han manifestado últimamente". "Teníamos el visto bueno del vicepresidente de la Generalitat, y nada hacía pensar que se podía producir este cambio de criterio", ha añadido al respecto.

Precisamente, el vicepresident, Jordi Puigneró, ha acusado al Gobierno de utilizar "el acuerdo de forma frívola y populista". Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Rac 1' acusando al Ejecutivo de ser "desleal" y tomar "una decisión de manera unilateral". A su juicio, "España no está cumpliendo con Cataluña en materia de infraestructuras".

A pesar de esta ruptura, Puigneró sigue pensando que puede haber acuerdo para llevar a cabo la operación. No opina lo mismo el Ejecutivo de Sánchez que, en palabras de la ministra de Transportes, ha asegurado que para no se va a retomar la inversión para esta legislatura porque "no hay margen para hacerlo". En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Aena, Maurici Lucena, que en declaraciones a 'Catalunya Ràdio' ha indicado que el proyecto se podrá volver a analizar "dentro de cinco años si hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión".

En lo que sí han coincidido ambas partes es en que la paralización de esta inversión no va a influir en la mesa de diálogo porque, según ha apuntado Puigneró, esta es "para hablar de la soberanía y el conflicto político".

Por otro lado, Raquel Sánchez ha negado que hubiera falta de consenso en el Gobierno de coalición y ha defendido que la vicepresidenta Yolanda Díaz quería visitar la zona de La Ricarda, el paraje natural afectado por esta operación, para "conocer de lo que estamos blando", pero "no se ha producido una división en el criterio".

Unas palabaras con las que no coincide el vicepresident del Govern, que ha acusado a la parte socialista del Ejecutivo de tener "muchos problemas internos con Podemos" y ha asegurado que hoy "Yolanda Díaz y Ada Colau seguramente iban a decir que no apoyaban el proyecto".