El PPCV exigirá a Génova que expulse a los concejales investigados si ellos no renuncian

Fuentes de la dirección regional del PP han confirmado que exigirán a Génova que expulse a concejales Valencia si ellos no renuncian, aunque se esperará a que se cumpla el plazo de diez días que les ha dado a los concejales para que dejen el cargo.

Si no lo hacen, el PPCV informará a Génova de que han cometido una falta muy grave por desobediencia a la dirección regional, lo que sería, explican, motivo de expulsión. La dirección de los 'populares' valencianos esperará a que concluya el citado plazo, entre los días 12 y 14 de abril para enviar al Comité Nacional de Derechos y Garantías el informe que está elaborando sobre el caso del supuesto blanqueo de dinero.

De esa forma, si los ediles siguen para entonces negándose a renunciar, en el informe jurídico que van a elaborar incluirán el hecho de que se ha cometido una falta muy grave para instar al Comité Nacional de Derechos y Garantías a que actúe en consecuencia y decrete la expulsión del partido de estas nueve personas.

En caso de que el Comité Nacional no dé ese paso cuando resuelva el expediente informativo que tiene abierto a todos los implicados en este asunto, el PPCV abrirá entonces su propio expediente para acabar decretando la salida de los nueve concejales.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se comunicó uno a uno con los concejales para pedirles el compromiso de darse diez días antes de dejar el acta. En la dirección son conscientes de que varios de ellos se resisten aún a dejar sus puestos municipales, a pesar de que en un primer momento se comprometieron a hacerlo cuando se abriera el secreto de sumario y después pidieron esperar a ser investigados -imputados- formalmente.

Los responsables del PPCV entienden, no obstante, que la situación ha llegado ya a un punto que requiere la renuncia de los concejales. Si estos no se van voluntariamente, aunque sean expulsados del partido permanecerán como ediles en el grupo de los no adscritos, mientras que el PP pasaría a tener solo un concejal, Eusebio Monzón, el único de los diez miembros del grupo municipal popular que no está siendo investigado.

En el caso de que dejaran la concejalía los nueve investigados, correría la lista municipal del partido. Entre los nombres por entrar hay algunos asesores también ahora investigados en el caso del supuesto blanqueo, lo que preocupa en la dirección regional, aunque también hay caras nuevas que no tienen nada que ver con el asunto y que representarían la renovación que necesita el partido.