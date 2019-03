Posada: "Mas no puede poner una urna con validez democrática y no la pondrá"

REACCIONES TRAS LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENT ARTUR MAS

El presidente del Congreso, Jesús Posada, se ha mostrado convencido de que la legalidad no permite al presidente de la Generalitat, Artur Mas, hacer un referéndum "con validez democrática" y sacar una urna el 9 de noviembre: "No puede y no la pondrá". El PSOE culpa al president catalán de generar frustración entre los ciudadanos catalanes, mientras que UPyD señala que Mas "ha perdido la cabeza".