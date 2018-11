Portazo de los independentistas a los Presupuestos de Sánchez tras las peticiones de cárcel a la cúpula del procés

El independentismo le dice "no" a Sánchez: "El pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo. Le diremos que no votaremos los Presupuestos" decía Quim Torra. Tras los escritos de acusación, dan portazo a las cuentas del Gobierno: "Si no hay gestos ni movimientos por parte del Gobierno del Estado, ni un posible gesto ni un posible movimiento por nuestra parte" asegura Pere Aragonès.

E incluso desde ERC lanzan un mensaje a Podemos: "¿Qué haríais vosotros si Pablo Iglesias estuviera en la cárcel e Irene Montero en el exilio? Defendió Gabriel Rufián. "No negociar los Presupuestos sin la retirada de las acusaciones" puso Junqueras en Twitter.

Hoy tocaba argumentar y defender los Presupuestos: "Son los Presupuestos que los catalanes necesitan y que los españoles necesitan" ha defendido Adriana Lastra, portavoz del PSOE.

Pero desde el Partido Popular creen que Sánchez es rehén del independentismo y esperan que no ceda a este anuncio: "Está preso de sus compromisos con independentistas. Hay un preso político en España" ha asegurado Teodoro García.

En Ciudadanos de nuevo critican el informe de la Abogacía del Estado que descarta el delito de rebelión: "He sentido autentico bochorno viendo lo que el presidente del Gobierno es capaz de hacer y con quien es capaz de hacerlo para seguir unas semanas más en Moncloa" ha defendido Arrimadas.

Iceta califica de error grave ligar unos Presupuestos que suponen más recursos para Cataluña con el juicio. Además defiende a Sánchez de las críticas: "Quim Torra acusa a Pedro Sánchez de ser cómplice de la represión. Casado y Rivera dijeron que Sánchez se había doblegado a lo independentistas. Ni una cosa ni la otra". Dice que el presidente está intentando resolver un problema envenenado.