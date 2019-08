Varios dirigentes y exdirigentes socialistas han emitido un comunicado sobre las palabras de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid diciendo que para tener "pajijes" o "aídos" en su gobierno prefiere que no haya mujeres.

Entre los nombres que suscriben el comunicado está José Bono, Carmen Calvo, María Teresa Fernández de la Vega o Cristina Narbona.

En el texto apuntan que la afirmación de Ignacio Aguado es "repugnante e intolerable" y le piden a Albert Rivera y a Díaz Ayuso que actúen y que exijan a Aguado que rectifique. Sostienen no pueden mantenerse al margen de lo ocurrido.

Piden a Rivera y Ayuso que actúen

"Esperamos una respuesta, tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como del presidente de Ciudadanos, que no puede permanecer en silencio ante este ataque personal a dos representantes del Gobierno de España", destacan.

Además, lamentan que PP y Cs no encuentren mujeres que puedan hacerse cargo de los puestos.

Zapatero: "Convertir las discrepancias en descalificaciones personales es reprochable"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha sumado a este comunicado. Afirma que nunca pensó que se pudiera dudar de que hubiera mujeres con mérito y capacidad individual. Apunta que convertir las discrepancias ideológicas en descalificaciones personales demuestra el "escaso talante democrático, algo reprochable todavía más cuando se habla de cuestiones de género".

Ignacio Aguado, ante los medios, ha ratificado sus palabras. "Son dos personas sobre las que creo que es manifiestamente evidente que no estuvieron a la altura de sus cargos. Me ratifico porque es lo que pienso, las cuotas hacen un flaco favor a la mujer y, por lo tanto, no las defiendo. Defiendo el mérito y la capacidad, por lo que el último criterio que voy a utilizar para seleccionar a una persona que gestione el dinero público de todos es su sexo", declaró.