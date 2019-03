La Policía se persona en la empresa que difundió el vídeo de la infanta declarando

La policía se ha personado en la sede de Wouzee, para entregar un requerimiento judicial en el que pide a la empresa "los datos identificativos con relación al usuario 'infanta' que alojó el vídeo en fecha 10 de febrero de 2014, los datos técnicos en relación al archivo de vídeo alojado, la dirección IP, fecha, hora y huso horario desde el cual se alojó".

"Lo teníamos todo preparado, estábamos deseando que nos lo pidiera. Por la Ley de Protección de Datos no podíamos darlo previamente porque es un delito, y nosotros esta misma tarde ya se lo entregamos todo al juez", explica Marcial Cuquerella, portavoz de Wouzee.

Portavoz de Wouzee: "Estábamos deseando que lo pidieran"

La investigación dependerá a partir de ahora de la información que aporte Wouzee. Pero según publican varios medios, las miradas de la Policía se dirigen hacia dos personas, abogados del presunto testaferro de Urdangarin y letrados del bufete de Javier Saavedra. Ambos llegaron juntos el sábado al juzgado, aunque en el receso para comer ella se marchó sola. Después, no se le vuelve a ver en lo que queda de día en las imágenes de entradas y salidas al propio juzgado.

El abogado de la infanta, Miquel Roca, aleja cualquier sospecha sobre su persona afirmando que a él le registraron correctamente y asevera: "No debemos meternos en esto".

De momento, la Policía no tiene previsto llevar a cabo ningún interrogatorio hasta no disponer de información más precisa sobre lo que pudo ocurrir. Desde el despacho de abogados de Javier Saavedra no se ofrece ningún tipo de explicaciones.