La Policía investiga presuntos pagos de Enrique Ortiz a una cuenta suiza del socio del hermano de Sonia Castedo

Una nueva ramificación del escándalo urbanístico que vive desde hace años Alicante planea sobre el Ayuntamiento con Enrique Ortiz como uno de los protagonistas principales.

Según el diario ‘El Mundo’, la Policía ha hallado una cuenta en Suiza de Javier Gutiérrez, socio del hermano de la alcaldesa, en un bufete de abogados que se encarga de resolver las alegaciones al plan urbanístico municipal en el que Ortiz tiene múltiples intereses.

Ese puzle de personajes encaja en una conversación grabada a la que ha tenido acceso laSexta. En la conversación, registrada en 2009, Ortiz deja claro su hilo directo con la alcaldesa.

"Sonia me dijo del 0,35%, pero eso no puede ser", indica Ortíz a Gutiérrez, negociando el coeficiente edificable en Torres de la Huerta a cambio de las tierras que Ortiz tiene en parques naturales. Quiere el mayor rendimiento, a costa de lo que sea.

"Hay que bajar del 0,30", señala Ortiz en otro extracto de su conversación con Gutiérrez. Éste le responde que es imposible porque "me jodes vivo". Ortiz entonces presiona al socio del hermano de Castedo diciéndole que "te compro yo lo tuyo, no me jodas".

Según Izquierda Unida, Ortiz consiguió sus objetivos. La Policía analiza con lupa los movimientos monetarios entre él y Gutiérrez. De momento, ha encontrado un pago de casi 70 mil euros de la firma del empresario al bufete de abogados.