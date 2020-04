Nuevos detalles sobre el plan de desescalada que ha encargado el Gobierno. Encima de la mesa hay varios escenarios, pero en todos ellos está clara la idea de que será gradual y no será a distintos ritmos. En todas las Comunidades Autónomas será igual, según apunta fuentes del Ejecutivo a laSexta.

En los últimos días algunos gobiernos autonómicos habían planteado la posibilidad de ir levantando el confinamiento en función de su situación, de los casos de coronavirus en sus territorios, adoptando medidas en función de sus circunstancias.

Fuentes del Gobierno también apuntan a que la posible prórroga que volverá a pedir Pedro Sánchez no será en las mismas condiciones que las que tenemos ahora. El presidente del Gobierno aseguró este jueves en el Congreso que está convencido de que tendrá que pedir otra prórroga del estado de alarma dentro de 15 días. Por lo tanto se ampliaría más allá del 26 de abril: "Si no lo pido será porque tengamos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirla".

Según los datos del Ministerio de Sanidad de este jueves, el número de fallecidos por coronavirus en España ha aumentado en 683 personas en las últimas 24 horas, hasta los 15.283. Los contagios ha aumentado en 5.756 personas, hasta los 152.446.

Pedro Sánchez ha asegurado que el confinamiento "sigue siendo una medida esencial. El estado de alarma está funcionando y vemos como el incendio que desató la pandemia empieza a estar bajo control. Empezamos a ver el final del camino y no podemos dar marcha atrás", ha explicado en la tribuna del Congreso, donde ha defendido la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. .

En este sentido, ha afirmado que "nos encontramos cerca del inicio del descenso", y que en breve "empezaremos la segunda fase: doblegar la curva". Sin embargo, ha advertido, "si el ascenso ha sido duro, no lo será menos el descenso que será progresivo". "Tendremos que reformular algunos aspectos de nuestra forma de vivir, pero eso será luego, todavía queda tiempo".

Un equipo trabaja ya en diseñar la transición

"El regreso a la normalidad tendrá que ser progresivo", y ha adelantado que nuestro país se enfrentará a "nuevos peligros" derivados de la emergencia sanitaria que padece el mundo entero: "Todos los pasos serán escalonados y muy cautelosos. Lo último que debemos permitir sería un desliz o una recaída". El Gobierno está trabajando con un equipo que está diseñando la vuelta a una "nueva normalidad con medidas individuales y colectivas, de higiene, sanitarias y tecnológicas para el control de la pandemia".

"Todos los pasos serán escalonados y cautelosos. Lo último que debemos permitir sería un desliz o una recaída".

Los científicos han establecido "marcadores" que determinarán el ritmo del avance, será en base a ellos como se disponga la vuelta a esa normalidad. "Todos los pasos serán escalonados y muy cautelosos", ha avisado el presidente. "Las medidas primeramente serán de higiene y luego de detección del covid y en tercer lugar detección y detención de la pandemia".

Primer paso: la vuelta a los trabajos no esenciales

El primer paso se dará esta próxima semana con la vuelta de los trabajadores a las actividades consideradas no estrictamente esenciales que se decretó hace diez días. "El Gobierno", ha dicho Sánchez, "ha seguido y seguirá siempre los consejos de la OMS".

"Se prevé la vuelta de los trabajadores que pararon desde esa fecha y se mantiene la suspensión de todas las demás actividades paralizadas desde el 14 de marzo. Los que se reincorporarán incorporarán hábitos de conducta e higiene·, ha explicado.

"Los trabajadores que se reincorporará se incorporarán con hábitos de conducta e higiene".

"Todo occidente ha llegado tarde, España no ha sido una excepción"

Durante su intervención, Sánchez ha reconocido que "todo occidente ha llegado tarde" en la lucha contra el COVID-19, y que en este sentido "España no ha sido una excepción". Sin embargo, sí ha matizado que nuestro país "ha actuado antes". Por ello, ha continuado el presidente del Congreso, ha pedido a todos los partidos con representación parlamentaria "unidad y lealtad"..