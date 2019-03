Los pescadores denuncian que acumulan más de millón y medio en pérdidas

Los pescadores de la Línea de la Concepción avisan, "si España y Reino Unido no solucionan el conflicto, pasaremos a la acción". Se trata de un aviso a los dos países para que pongan fin a sus discrepancias. Ellos son los más perjudicados.



Los pescadores acumulan pérdidas que superan el millón y medio de euros. Desesperados se han enfrentado a patrullas gibraltareñas que les impedían acceder hasta el punto en el que se lanzaron los bloques de hormigón.



Encarni Jiménez se enfrentó a los patrulleros de Gibraltar, es ama de casa, nuera del patrón de la cofradía de pescadores. Ha relatado que para Más Vale Tarde que cuando le dijeron que se fuera a España ella respondió "que estaba en España y que quienes no estaban en su territorio eran ellos".



Los pescadores de la Bahía son pacíficos, pero advierten, si el Gobierno no actúa pasarán a la acción.



En palabras de Leoncio Fernández, patrón mayor de la Cofradía de la Línea de la Concepción, "lo que viene va a ser gordo, a tiros no, peleas tampoco, todo lo que se va a hacer es pacífico".

La gente está indignada, "el Gobierno español debería tener un poco más de miramiento y ayudar a los españoles, somos españoles y estamos trabajando ahí", afirma una viandante.



Por su parte, el gobierno de Gibraltar continúa desafiante, afirma que los bloques de hormigón no se van a retirar. "Lo diré todas las veces que tenga que decirlo, el infierno se congelará antes de que el Gobierno de Gibraltar mueva alguno de esos bloques", afirmó Picardo.