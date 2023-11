Arturo Pérez-Reverte se declara fan de Pedro Sánchez y le define sin tapujos: "El aplomo, el descaro, el cinismo... No hay un tío como él. Es que realmente soy un fan", confesaba el escritor en su visita al El Hormiguero, el pasado 29 de noviembre, donde fue a presentar su último libro 'El problema final'.

Es una admiración, no obstante, llena de matices y quizá contradictorios: "Es un aventurero de la política, es un pistolero y un asesino: tiene el instinto asesino del buen jugador de ajedrez".

La complejidad del personaje hace que no escatime en epítetos positivos. "Tiene un instinto político extraordinario, es valiente, tenaz, atrevido" y sobre todo -dice- no tiene rival: "No hay enemigo, son todos unos moñas".

Dice también Reverte que Sánchez es "el político más interesante de España y posiblemente de Europa". Y sí, también "uno de los personajes más cautivadores de nuestro tiempo".

Sin embargo es también muy crítico con él afirmando que seguramente no haya leído un libro en su vida y que es un "personaje profundamente amoral". También, le llega a presentar como un gran manipulador: "Sánchez vende a su madre pero no la entrega o entrega a la nuestra, en vez de a la suya".

Pero lo que realmente le parece "fascinante" es su "habilidad para jugar con todos" y es que "ha conseguido que todos trabajen para él. Nos ha tomado el pulso a todos", asegura Reverte. un persona sin duda, tremendamente interesante para un escritor que no ha dudado en atribuir el personaje de su novela de "malo maquiavélico". Es sin duda, finalizaba, una fuente de inspiración para los novelistas.