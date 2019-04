Pérez Tapias: "La abstención del PSOE ante una nueva investidura de Rajoy no es procedente"

Destaca Pérez Tapias que su sensación ante la crisis socialista que se vivió en Férraz durante el Comité Federal fue "de impotencia" porque "no se podía hacer valer la razón ante tanto caos".

Cree que la dimisión de Pedro Sánchez pone punto y final a la "campaña de presiones que viene de muchos meses atrás". Defiende que lo que intentaba Sánchez "era salir de ese bloqueo y buscar un pacto para una mayoría que tuviera un Gobierno alternativo".

Su posición es que se convoque un Comité Federal para decidir sobre si el PSOE se abstiene ante una nueva investidura de Rajoy o se mantiene en el 'no es no'.

Considera que "la abstención ante una nueva investidura no es procedente" y cree que "con el 'no es no' se intentaba transitar del 'no' al 'sí' de un Gobierno alternativo. Destaca que en esa hipotética opción habría que incluir a Unidos Podemos.