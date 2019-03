Pere Navarro: "Tenemos un proyecto común con el PSOE"

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha pedido este sábado que la pregunta de la consulta de autodeterminación que se prevé en Cataluña "salga del acuerdo" entre los partidos catalanes, pero también ha insistido en que sea acordada con el Gobierno español.

Navarro se ha referido a la cuestión de la pregunta de la consulta en unas declaraciones realizadas antes de reunirse en el municipio de Ullà (Girona) con cargos electos del Baix Empordà y militantes de la Agrupación del Baix Ter.

El PSC discrepa, pero no busca la ruptura. Después de que los socialistas catalanes hayan vuelto a saltarse la disciplina de voto del PSOE por segunda vez en lo que va de año, Navarro insiste en que PSC y PSOE siguen yendo de la mano: "No hay crisis, tenemos un proyecto común como es la reforma de la Constitución y el Estado federal". Así, el secretario general insiste en hacer oídos sordos a las voces de los barones socialistas que dicen que PSC y PSOE no son lo mismo: "Los votantes de izquierdas catalanes quieren que PSOE y PSC estén juntos".

La anterior crisis entre PSC y PSOE se saldó con una multa de 600 euros a Carme Chacón por romper la disciplina de voto. En esta ocasión, los socialistas catalanes esperan que no haya sanciones porque, dicen, fue el PSOE quien modificó su posición inicial de no apoyar la moción de UPyD contra un derecho a decidir exclusivo de una parte de la ciudadanía.