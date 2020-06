El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha reafirmado este sábado la voluntad de afianzar la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán, pero ha avisado al presidente Pedro Sánchez que a Esquerra "no la tendrá al lado, sino de cara" para hablar de los derechos de los catalanes.

En su intervención en abierto en la reunión del Consell Nacional de ERC, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonès, ha afirmado que para afrontar la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por el coronavirus "es una exigencia colaborar entre todas las administraciones".

"Quienes nieguen esta colaboración buscan titulares efímeros", ha señalado, porque en la actual situación "es preciso colaborar y trabajar conjuntamente entre las diversas administraciones", algo que, según ha dicho Aragonès, a ERC no le asusta, y que pasa también por "confrontar y hablar con quién piensa diferente".

[[DEST:Aragonès: "A ERC no nos tendrá al lado, sino de cara para hablar de los derechos de los catalanes"]]

Según este dirigente republicano, hay que "hacerse oír en todas partes" y, aunque negociar genere algunas veces "contradicciones", quien "no se mueve no avanza". En este punto ha querido transmitir "un mensaje claro y concreto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es que "a ERC no nos tendrá al lado, sino de cara para hablar de las necesidades de hoy, de los derechos de nuestra ciudadanía, para defender el derecho de autodeterminación y la independencia", así como de "la amnistía de los presos políticos y exiliados".

Asegura que "habrá mesa de negociación" con el Gobierno

"Habrá mesa de negociación", ha destacado Pere Aragonès, porque, según ha dicho: "Es la primera vez que conseguimos sentar en una mesa al Estado para hablar del conflicto político, y no desaprovecharemos esta oportunidad", aunque ha apostillado que ERC es "consciente de las dificultades y recelos".

Además, se ha mostrado partidario de "poner al Estado delante de sus propias contradicciones", y en una clara referencia a lo ocurrido con los informes de la Guardia Civil y la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha apuntado: "lo que sufrió el independentismo ahora parece que lo sufren otras fuerzas políticas del Estado".

"Somos republicanos, independentistas, ecologistas, feministas y antifascistas", ha manifestado el coordinador nacional de ERC, porque, según ha afirmado: "En nuestros 89 años de historia hemos plantado cara al fascismo, y ahora vemos que en Estados Unidos las calles se llenan de protestas contra el racismo, pero en España hay una fuerza de ultraderecha, Vox, que tiene 50 diputados".

Según el coordinador nacional de ERC, "hay que construir un muro contra el fascismo, y esto se hace también gobernando en favor de la igualdad de oportunidades, estando al lado de los que sufren las desigualdades económicas, de origen, de género o de opción sexual".

[[DEST:Aragonès: "Haremos lo que haga falta para conseguir la república catalana"]]

"No es un camino fácil ni cómodo, pero ERC sigue trabajando para construir la república catalana y haremos lo que haga falta para ello", ha señalado, antes de insistir en que lo que no va hacer su partido "es regalar la bandera del diálogo" al Estado. "Sabemos que con la pandemia el Gobierno ha perdido estabilidad y confianza, pero la mejor forma de superar las dificultades es hacer que se sienten en la mesa de negociación", ha concluido.