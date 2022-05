Los socios de Gobierno siguen mostrándose muy críticos con la falta de explicaciones del rey emérito en su primera visita a España después de dos años. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reconocido con ironía el "alborozo" que siente porque Juan Carlos I "está provocando con su actuación grandes oleadas de desafección a la monarquía y se está convirtiendo en una auténtica fábrica de republicanos".

En esta línea, Baldoví también ha reconocido que la situación le lleva a tener la "esperanza" de que la situación siga así "para ver si de una vez por todas nos libramos de una institución anacrónica" como la monarquía. Además, ha confesado que le produce "pena y vergüenza" la visita del rey emérito a España porque se trata de un "defraudador que se ha salvado por su inviolabilidad o porque sus delitos han prescrito", añadiendo que además es un "antipatriota" que ha "fijado domicilio fiscal", dijo, en el extranjero para no pagar esos impuestos que "han servido para pagarle una vida de rey" durante años.

Así, ha defendido que si es rey emérito "y conserva ese título", lo que tendría que hacer es vivir en España "y explicar a toda esa gente que confió en él, por qué a pesar de que todo está prescrito, por qué defraudó tanto". También ha tenido unas palabras para el último comunicado de la Casa Real, que califica de "decepcionante". "Me pareció un comunicado poco explícito y muy decepcionante, con un señor que le está haciendo un flaco favor a su hijo", ha señalado. A todo ello suma la "indignación" por la "chulería y desfachatez" con la que el rey emérito respondió ‘explicaciones de qué’ cuando se le preguntó si debía dar cuenta de sus actos. Baldoví sumó a su lista la "pena y vergüenza" que siente porque el PSOE "sigue salvándolo de la comisión de investigación" que reclaman continuamente en el Congreso.

A la contundente intervención de Baldoví, se ha sumado la de Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, que ha calificado de "impresentable" que el rey pueda hacer lo que le dé la gana sin dar ninguna explicación. Así, ha señalado que si no tiene causas pendientes es por el trato de favor y porque "sus delitos han sido archivados por prescripción y por la inviolabilidad. Si no fuera por estos dos privilegios, en un país serio, Juan Carlos habría sido juzgado".

Y ha seguido describiendo el viaje del emérito como una "campaña de blanqueo" en la que creen que finalmente ha quedado en evidencia. "El emérito se ha ido con los mismos interrogantes y la misma chulería", ha sentenciado Aizpurua.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la actitud del rey Juan Carlos ha sido "vergonzante" al "pasearse de forma impune" y cree que incluso hay "mucha gente monárquica" que se "vergüenza" de ver al emérito "descojonándose de la gente desde un coche"

En nombre de Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, ha tachado de "surrealista" el viaje de Juan Carlos I y ha criticado que un Gobierno que se dice "de izquierdas, progresista y republicano", le ayudase a "fugarse", guarde silencio ante las "cuentas 'off shore' y sostenga y proteja "a la monarquía" del "ley ladrón y el rey del 'a por ellos'", en referencia al actual jefe del Estado.

Desde Más País, su líder Íñigo Errejón, se ha mostrado también duro. "En la vida hay que tener decoro y vergüenza. Un señor que no solo se ha ido para no aportar ni contribuir a la educación o sanidad pública. Un señor que prefiere ser de Abu Dabi para pagar impuestos, que se quede allí en Abu Dabi para no pagar impuestos", ha criticado.

Además, se ha referido a los votantes de derechas. "Estoy seguro de que votantes de PP y de Ciudadanos han pasado vergüenza este fin de semana", ha advertido.

EL PP reprocha a Sánchez que exija explicaciones al emérito y no a sus socios

Mientras, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija explicaciones al rey emérito, pero no lo aplique con sus socios de investidura. "Consejos vendo, pero para mí no tengo", ha criticado. "Lo que (Sánchez) exige para todos los demás no lo aplica ni si quiera con él mismo, con miembros del Gobierno o con sus socios parlamentarios", ha señalado. En esta línea, Maroto ha afirmado en una entrevista en TVE que Juan Carlos I no tiene "ninguna causa pendiente con la Justicia: "No sucede esto con algunos socios de Sánchez".

El Gobierno lamenta la oportunidad perdida

Para el Gobierno de España, el rey emérito ha perdido la "gran oportunidad de dar explicaciones" a la ciudadanía y también la oportunidad de "pedir perdón" que suponía esta primera visita a nuestro país desde que hace dos años se marchase a vivir a Abu Dabi envuelto en polémicas y acusaciones de delitos como cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales.

"En estos días de visita, el rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones y de pedir perdón, y sin duda ha perdido la oportunidad que merece la democracia", ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Fuentes del Ejecutivo reconocen a laSexta en privado que esto no es lo que se esperaba de la visita del rey.