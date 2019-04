Pedro Sánchez: "No puedo ni debo someterme a una nueva investidura"

AFIRMA QUE "NO SE TRAMITARÁ NINGUNA PROPUESTA DE CANDIDATO"

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, afirma que "no puede ni debe" someterse a una nueva investidura en el Congreso. Sánchez le ha dicho al rey Felipe VI que no cuenta con más de 131 escaños para poder ser investido presidente del Gobierno. En consecuencia, y según ha explicado en rueda de prensa, "no se tramitará ninguna propuesta de candidato y quedamos abocados a unas nuevas elecciones".