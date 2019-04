Pedro Sánchez: "Estoy orgulloso de contar con Ángel Gabilondo"

Sánchez ha participado este mediodía en el acto de presentación de Luis Tudanca como candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas, que se ha celebrado en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de León ante más de medio millar de afiliados y simpatizantes.



El líder socialista ha señalado que España ya no soporta ninguna división más, ha denunciado que la derecha gobierna España como si fuera un "plan contable" y ha garantizado que los recortes durarán "lo mismo que el Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, hasta las próximas elecciones generales".



"España no necesita un plan contable sino ético, y es la hora de que en vez de hablar de números hablemos de los derechos de las personas, de sus esperanzas y de sus angustias", ha apostillado. También ha subrayado que "todos los recortes no han sido producto de la crisis, sino que muchos de ellos han sido resultado de la gestión de la derecha".