Pedro Sánchez prevé llamar a Pablo Iglesias y Albert Rivera para reintentar de nuevo un pacto a derecha e izquierda

Con el fracaso de Rajoy aún caliente, Ciudadanos envía un mensaje inequívoco a Sánchez: no pactarán con Podemos y tienen sus razones: "Con pactos de 20 o 30 partidos distintos no creemos que sea viable para España" ha dicho Gutiérrez. Porque el líder socialista prevé llamar a Rivera e Iglesias para reintentar un pacto a derecha e izquierda: "Cumplimos con nuestra palabra, no facilitar un Gobierno del PP".

Si Ciudadanos se opusiera, al PSOE no le saldrían las cuentas ni en segunda vuelta: "No tiene sentido ir a una investidura fallida" ha dicho Meritxell Batet. Pero ya hay quien plantea alternativas para que investir a Sánchez con más síes que noes: "La mayoría más estable es un acuerdo Podemos y PSOE al que no se opusiese Ciudadano, es lo que hay que explorar" ha dicho Iceta.

En Podemos reiteran que están dispuestos: "Nosotros queremos pero que Sánchez nos diga algo" ha asegurado Iglesias. Pero el tope que impone el PSOE es no ceder ante los independentistas catalanes: Un comité cuanto antes, no vamos a ceder a los independentistas" dice Carmona. Un comité donde tendrán que reformular su posición si quieren evitar elección: plantear su propia alternativa o abstenerse a un Rajoy que según insisten desde Ciudadanos, ha vuelto a quedarse sólo.