Pedro Sánchez: "Con Podemos las propuestas las conocemos a través de los medios"

AFIRMA QUE LE GUSTARÍA SENTARSE A NEGOCIAR CON PABLO IGLESIAS

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que no se cierra a ninguna posibilidad de Gobierno y sostiene que le gustaría sentarse a negociar con Pablo Iglesias. No obstante, y tras mostrar su respeto al equipo que ha preparado el documento, recuerda que "Podemos presentó su programa de Gobierno, pero no ganó las elecciones". Sánchez critica las formas de la formación de Iglesias, cuyas propuestas "las conocemos a través de los medios".