Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias: "De Podemos depende que arranque el Gobierno del cambio"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que de su partido depende que las medidas propuestas por los socialistas "arranquen el Gobierno del cambio" y le ha recordado que lo que "no es serio" es "que siga" Mariano Rajoy.



De esta forma ha respondido Sánchez a Iglesias en Twitter, donde poco antes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, señalaba que "no es serio" que el PSOE les envíe varios documentos que son un "corta y pega" de su pacto con Ciudadanos, en los que además esconde "las medidas más vergonzosas".



Sánchez ha contestado directamente al secretario general de Podemos en la misma red social: "De vosotros depende que estas medidas arranquen el Gobierno del cambio. No es serio que siga Rajoy", escribe el líder socialista en su perfil de Twitter.