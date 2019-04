Pedro Sánchez: "La diferencia entre Pablo Iglesias y yo es que yo sí soy de izquierdas"

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles que España "no merece ser gobernada ni por la pereza de Rajoy ni por la intransigencia de Iglesias", sino que "merece la socialdemocracia". Además, ha asegurado que "el cambio no tiene intermediarios" y quien lo quiera debe decir sí a los socialistas porque, ha continuado, una vez gane las elecciones será "mucho más generoso" de lo que otros lo han sido con él.

Sánchez ha llegado pasadas las 19 horas a la Casa de Cultura de Burjassot, donde ha sido recibido entre aplausos y banderas que portaban los 1.200 asistentes, que en algunos momentos del acto han lanzado gritos de 'Pedro presidente'. Le acompañaban el secretario general provincial, José Luis Abalos, y la cabeza de lista por Valencia, Ana Botella, entre otros.

Según ha dicho, el 26 de junio habrá unos cuantos caminos que "perpetúen a Mariano Rajoy como presidente" y otro que garantice el cambio, la papeleta del PSOE. Por ello, ha invitado a los ciudadanos que quieran cambio a que apuesten por su partido porque él, si gana las elecciones, no vetará "a ninguna fuerza política del cambio". "Tendremos que contar con todos y será en las políticas y no en los sillones donde me entenderé con todos", ha remarcado.

Ha incidido en que "el cambio no es exclusivo del PSOE" pero si algo ha aprendido en estos cinco meses desde el 20D es que "si no gana el PSOE no habrá cambio en el país". Así, tras mostrarse convencido de la victoria el próximo 26 de junio, ha recordado que el socialista es "el partido del cambio" y no necesita más que cuatro letras, que se han mantenido durante 137 años y "así va a seguir siendo". "Lo digo porque, al paso que van, algunos van a tener que presentarse con papeletas apaisadas", ha afirmado.

Sánchez se ha referido en varias ocasiones al candidato de Podemos, Pablo Iglesias, con el que ha querido diferenciarse: "¿Sabéis cuál es la diferencia entre Iglesias y yo? Que yo sí que soy de izquierdas, porque la izquierda siempre es internacionalista, no independentista, la izquierda es tolerancia, no intransigencia".

Ante los aplausos de los asistentes, ha señalado que no discute que el líder de Podemos tenga entre sus prioridades poner fin al gobierno de Rajoy, aunque aquí "a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto" y cree que Iglesias antepondrá siempre a este propósito "que no haya un gobierno socialista con un presidente socialista".