Sánchez ha empezado su ronda de contactos con una llamada a Rajoy, diez minutos para decirle que mantiene su 'no' y que iniciará un diálogo con las demás fuerzas, incluso con el PP. "No son prescindibles ningún tipo de reuniones", señala Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso.

Aunque hace una semana calificaban como “perfectamente prescindible” el mismo encuentro. El PP no descarta verse pero si es para llegar a acuerdos. "Hablar es para llegar a una conclusión, no puedes pasearte con otro y sonreír", apunta Ana Pastor, presidenta del Congreso.

Rajoy le ha respondido la llamada aunque recuerdan que Sánchez no siempre lo hizo. Desde Ciudadanos piden seriedad y le quitan importancia al movimiento de Sánchez. "Es como si yo les voy invitando a ustedes a un café cada día y digo que estoy haciendo una ronda de contactos, es una forma de hablar pero el señor Sánchez no es candidato", ha señalado Girauta.

Que no se postule es lo que sigue sorprendiendo a Unidos Podemos. “Estamos patidifusos cuando vemos que quiere hablar con nosotros pero no se propone como candidato, entonces no sabemos para qué, vamos a esperar a la reunión para ver que nos quiere proponer”, ha explicado Alberto Garzón. Le piden a Sánchez que abandone la ambigüedad e intente un Gobierno alternativo par que no volvamos a elecciones