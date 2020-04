El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la nueva prórroga del estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus que solicita este miércoles al Congreso de los Diputados es "diferente a las anteriores" porque, según ha explicado, es "el real decreto que permitirá desescalar las reglas de confinamiento".

El texto planteado habilita al Ministerio de Sanidad a "modificar, a ampliar, a restringir, las medidas, los lugares, los establecimientos, actividades comerciales, culturales y recreativas permitidas", lo que supone, a juicio de Sánchez, la modificación "más sustantiva desde el punto de vista de fondo y de horizonte que tenemos durante las próximas dos semanas de trabajo".

Decisiones por territorios

Así, Sánchez ha explicado que su Ejecutivo va a dar "pasos adelante y pasos atrás según se comporte la pandemia en cada territorio". Y es que el texto habilita también al Ministerio de Sanidad a dictar "órdenes e instrucciones que determinen el alcance y el ámbito territorial de otras actividades y desplazamientos ya permitidos", extremo que según Sánchez es una herramienta jurídica "esencial" porque servirá "para ir avanzando en las distintas etapas que compondrán la transición hacia esa nueva normalidad una vez hayamos vencido al virus".

El jefe del Ejecutivo ha destacado que en esta transición están ya "contando con las Comunidades Autónomas y ha defendido que se encuentran "en la buena dirección" para poder acometer este proceso "cuando toque" por la buena coordinación entre las distintas administraciones.

En esta línea, Sánchez ha destacado que ayuntamientos y provincias van a tener un papel "decisivo" en esta transición porque "lo que representa la acción de ese desconfinamiento serán seguramente inferiores a lo que representan administrativamente los gobiernos autonómicos".

"Esta debe ser la legislatura del diálogo, y lo vamos a demostrar en los trabajos para el acuerdo de reconstrucción"

En cuanto a los pactos para la reconstrucción económica y social del país, Sánchez ha asegurado que ha llegado la hora de que la política esté a la altura de la ciudadanía: "Esta debe ser la legislatura del diálogo, y lo vamos a demostrar en los trabajos para el acuerdo de reconstrucción".

"Vamos a sentar las bases de un acuerdo a futuro y es lo mejor que podemos ofrecer al país. Del diálogo saldrá un futuro alentador. Condicionará las bases de una nueva forma de gobernar y hacer política" y ha ofrecido dos garantías a aquellos que creen que este ofrecimiento no es sincero.

Por un lado, ha asegurado que "la culminación del acuerdo será un éxito de todos los que arrimen el hombro, no pueden ser patrimonializados por nadie", y en segundo lugar, se ha mostrado partidario de pactos de reconstrucción "en los diferentes escalones de nuestra geografía, en cada comunidad, en cada ayuntamiento, gobierne quien gobierne, sin más exclusión que la de quienes se autoexcluyan".

Casado: "Están pecando de incompetencia"

En su turno de palabra, el líder del PP, Pablo Casado ha criticado que el presidente del Gobierno no haya hecho ninguna referencia a las víctimas: "Eso no es casual, no es moral. Así no se puede seguir, esto no va bien", ha señalado.

Casado, que ha terminado su intervención señalando que su formación apoyará el estado de alarma para que el Ejecutivo gobierne "con firmeza y determinación", ha reprochado al Gobierno el "retraso" en la compra del material necesario.

"Todavía hoy estamos viendo como se conoce que uno de los stocks de mascarillas estuvieron cinco días a pesar de los avisos". Casado ha señalado que "estamos hablando de imprevisión" y ha asegurado que el ejecutivo está "pecando de incompetencia" porque, ha señalado, "con nuestros hijos no se juega, y con la salud de los españoles, tampoco. Se le puede pedir a una familia que aguante la respiración un minuto...pero no una hora”, ha asegurado".

En cuanto a la comisión parlamentaria para la reconstrucción del país, Casado ha destacado que "no se puede imponer a la oposición un programa de Gobierno oculto en un pacto de reconstrucción", justificando así su postura a favor de que esos acuerdos se traten en el Congreso.

Vox vuelve a votar 'no'

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado que el voto de su formación a la prórroga del estado de alarma será de nuevo en contra y ha acusado de nuevo al Gobierno de ocultar la cifra real de fallecidos. Así, ha defendido que "el estado de alarma tenía como objeto salvaguardar la salud pública, pero no protegen a los sanitarios, solo se protegen a sí mismos utilizando a la Guardia Civil".

Abascal ha señalado que "lo que genera estrés no es Vox", sino los muertos y su gestión y ha condenado que les pide más poderes para el ministro de Sanidad, que, a su parecer, "ha fracasado".

"Cada vez que usted, señor Sánchez, sube a esta tribuna, no hace más que mentir, manipular", ha recriminado Abascal, que ha vuelto a pedir al dimisión del Ejecutivo: "Para salvar más vidas, más empleos, usted debe marcharse".

ERC, una abstención más cercana al 'no'

El portavoz de ERC, ha tomado la palabra después del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Rufián ha comenzado refiriéndose a las acusaciones que tanto PP y Vox han hecho en su turno de palabra y se ha preguntado si sus palabras han sido patrionas, "yo no sé mucho de patriotismo, pero diría que no".

Rufián ha señalado que su grupo parlamentario se volverá a abstener, pero ha destacado que esta abstención están "más cercana al no que nunca" y ha señalado que esto es así porque "ni es nueva ni corrige los errores del último mes"