"No entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de manera tajante a las informaciones publicadas en las últimas horas que indican que el también secretario general del PSOE estaría valorando enviar a varios miembros del Ejecutivo a competir en las elecciones municipales del próximo mayo.

Preguntado por los periodistas durante su décima visita a la isla de La Palma, el líder del Ejecutivo ha tachado de "intoxicaciones" lo publicado y ha asegurado que está "orgulloso" del trabajo de su gabinete, que es "estable" y va a aguantar hasta el final de la legislatura.

Según ha publicado 'El Español', Sánchez valoraría enviar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias -presente, precisamente, junto a él en la visita-, de vuelta a la política local encabezando la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en tanto que las titulares de Ciencia y Transportes, Diana Morant y Raquel Sánchez, podrían liderar las planchas socialistas en Valencia y Barcelona, respectivamente.

La crisis de Gobierno lleva mencionándose en los mentideros políticos desde los malos resultados socialistas en Andalucía, donde el Partido Popular consiguió una histórica mayoría absoluta, aunque se vio acallada después de la modificación de la Ejecutiva del PSOE llevada a cabo el pasado julio.

Sin embargo, Sánchez ha insistido que se encuentra en los medios "noticias que ni tan siquiera he pensado" con el objetivo de trasladar a la opinión pública la imagen de que "este no es un gobierno estable".

Confirma que hubo pacto con el PP para el CGPJ

Por otro lado, el presidente también ha confirmado la información adelantada por El País, según la cual el PSOE -a través del ministro Félix Bolaños- y el PP, todavía dirigido por Pablo Casado, habrían firmado en octubre de 2021 la modificación de la ley del Poder Judicial para poder renovar el Tribunal Constitucional. Un extremo que, hasta ahora, había negado la nueva dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo. "Confirmo que hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el CGPJ y pido que cumpla lo firmado. No solo ya con lo firmado, que cumpla con la ley y la Constitución", ha dicho.

Sánchez ha sido muy duro con los populares, a los que ha llamado a cumplir con la ley y la Constitución y dejar a un lado el obstruccionismo. "El Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueado 1.351 días", ha subrayado el presidente, que ha pedido "responsabilidad y lealtad constitucional". "Esa actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir que no a todo y no a la renovación del Gobierno de uno de los principales poderes... No tiene precedentes en Europa y en la historia democrática de nuestro país".

Para el PP también ha tenido mensajes relacionados con las medidas de ahorro energético, contra las que parte del partido -una facción liderada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- se ha manifestado enérgicamente en contra. "Son medidas que hemos asumido todos los estados miembros fruto de un gran acuerdo dentro de la Comisión Europea y el Consejo Europeo para hacer frente al chantaje energético", ha señalado el presidente, insistiendo en la necesidad de ser "solidarios" con países más expuestos a la energía rusa, como Alemania. "Hago un llamamiento a la responsabilidad y unidad, apartando la lucha partidista de un tema central para el desarrollo y la cohesión de Europa", ha subrayado.

Sánchez ha reivindicado el "espíritu de La Palma", donde todas las instituciones y administraciones trabajaron a una, en cuestiones como la erupción del volcán y también la lucha contra la pandemia. En este sentido, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros el próximo martes de la ley que pone en marcha el Centro Nacional de Salud Pública, una institución para dejar al país "más preparado y más protegido frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria".