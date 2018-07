Pedro Sánchez: "No me cierro a que haya representantes de Podemos y Ciudadanos dentro del Gobierno"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que el acuerdo con Ciudadanos es "condición necesaria" para lograr un cambio en La Moncloa y, a partir de ahí, no ha descartado "ninguna formulación" de gobierno. "No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del Gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos", ha dicho.



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que no descarta ninguna fórmula de gobierno para desbloquear la situación política del país y ha asegurado que no se cierra a que haya representantes de Podemos y Ciudadanos en el ejecutivo de cambio, reformista y progresista que pretende liderar.



Sánchez ha señalado en la Ser que la única formulación posible es un gobierno transversal donde estén representadas todas las fuerzas políticas del cambio que, a su entender, ejemplifican el PSOE, Podemos y Ciudadanos.



Así se lo trasladará al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la reunión que mantendrán para desbloquear las negociaciones que permitan la formación de un gobierno y en la que Sánchez le será "muy franco" al líder de la formación morada.



En este encuentro, Sánchez planteará a Iglesias que España necesita con urgencia un gobierno, un cambio y un acuerdo que propicie ese gobierno de cambio. El líder del PSOE espera encontrarse a "un Pablo Iglesias que, de verdad, quiere un gobierno en España", que vaya predispuesto a avanzar para no quedarse en la "casilla de salida" y que desbloquee la situación.