Pedro Sánchez baraja la opción de un gobierno en minoría con una moción de confianza a mitad de legislatura

Pedro Sánchez escucha a los sindicatos y toma nota de la propuesta de gobernar en minoría con examen a mitad de legislatura. "He escuchado con atención la petición y la sugerencia del secretario general de la UGT y me quedo con ella", ha señalado Sánchez.



Una nueva condición que el líder del PSOE valora si esto hace más fácil su llegada a la Moncloa, aunque desde Podemos son pesimistas y creen que Sánchez seguirá unido a Ciudadanos. "Van a mantener hasta el final ese acuerdo con Ciudadanos, nosotros hemos intentado que fueran flexibles y que cambiasen pero nos han dicho por activa y por pasiva que eso no va a suceder", explica Irene Montero.



Miran con recelo la oportunidad perdida aunque "siguen preguntando" a sus militantes qué deben votar en la próxima sesión de investidura. El que parece tener claro que no dará oportunidad a fórmulas inestables es Rajoy: "La política del no no y no, no sirve para construir nada positivo, ni en España ni en ningún país del mundo".



En Izquierda Unida miran ya hacia el futuro y trabajan en fórmulas para evitar que PP y Ciudadanos puedan gobernar tras unas nuevas elecciones. "Una coalición electoral entre Podemos e IU-Unidad Popular podría evitar esa circunstancia y podría despertar una ilusión", explica Garzón.