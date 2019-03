Pedro J.: "Habría seguido siendo director de 'El Mundo' toda la vida"

Es su despedida oficial desde la cabecera que fundó y ha liderado durante 25 años. La última carta del director firmada por Pedro J. Ramírez. "Habría seguido siendo director de 'El Mundo' (...) toda la vida", dice. Insiste en que se va contra su propia voluntad y en que los problemas comenzaron cuando avivó las llamas del caso Bárcenas.

"El poder había convertido a 'El Mundo' en un apestado y las grandes empresas del Ibex (...) actuaron en consecuencia. "Algo sobre lo que ya habló al despedirse de su plantilla. "Aquí empieza el via crucis, cuatro horas con Bárcenas" y en el programa Al Rojo Vivo lo explicaba. "He sido entregado a las fauces del poder", decía.

Pero en su carta Pedro J. no apunta solo hacia la Moncloa. También pone a la Zarzuela en el punto de mira. "Nunca sabremos si yo continuaría siendo el director de 'El Mundo' de no haber sucedido todo esto y de no haberse entreverado tales episodios con los de Botsuana, Corinna, Urdangarin y la Infanta."Lo que sí sabe es lo que hará a partir de ahora. Entre otras cosas, seguirá escribiendo cartas dominicales en El Mundo, aunque ya sin la batuta de director en su mano.