El PP pedirá a Ana Pastor que retire del Diario de Sesiones la acusación de "corrupto" que le lanzan otros grupos

El Grupo Popular va a pedir a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que amplíe la lista de los términos que deben retirarse del Diario de Sesiones y que, además de las palabras "fascista" y "golpista" que ya ha decidido 'censurar', haga lo propio con el apelativo de "corrupto" que utilizan otros partidos para definir al PP en general o a los miembros de esta formación.

Fue el pasado 21 de diciembre, tras expulsar del hemiciclo al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, por desatender sus llamadas al orden, cuando Pastor anunció que iba a ordenar la retirada del Diario de Sesiones de las palabras "golpista", que el PP y Cs utilizan para referirse a los independentistas catalanes, y "fascista" con el que replican desde ERC.

Después, la propia presidenta precisó que su intención no era borrar esos términos de las actas oficiales del Pleno sino hacer constar, con una llamada a pie de página, que se trata de "palabras retiradas por la Presidencia". El PP, que en un principio dijo no compartir la decisión de Pastor de ordenar la retirada del término "golpista" por considerar que ese adjetivo define bien la actuación de quienes promovieron el proceso independentista catalán, le va a pedir ahora que haga lo mismo cada vez que acusen de "corrupto" a alguno de los suyos.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat. "Al PP muchas veces se nos ha insultado y llamado corruptos y yo no conozco ninguno de los 134 diputados del PP que sea corrupto", ha recalcado la dirigente 'popular'.

Y es que, ha añadido, el PP quiere poner en valor "la ejemplaridad y el buen hacer". "El Pleno al final tiene que ser el ejemplo de toda la sociedad, en la tribuna se puede decir de todo, pero nunca jamás insultando y faltando al respeto a ningún partido político, ni a ningún diputado, porque faltarle al respeto es faltarle a los españoles", explica Montserrat.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha señalado que desde su punto de vista no se puede decir que Pastor "abronque" a los diputados para intentar mantener el orden. "Yo no lo considero broncas. La presidenta Pastor es la que ordena el Pleno y hace cumplir el Reglamento y tiene todo mi apoyo porque realmente lo hace de 10", ha asegurado.

Preguntada si no habría que retirar también otros adjetivos como el de "traidor" que el partido de Pablo Casado viene dedicando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le acusa de "vender" y "traicionar" a España "arrodillándose ante los independentistas", Montserrat establece diferencias.

"Bueno, de una persona que traiciona la Constitución claro que se puede decir", sostiene, antes de aludir al documento de 21 peticiones que el presidente catalán, Quim Torra, entregó a Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 20 de diciembre en Barcelona.

Desde su punto de vista, ese documento contiene "21 medidas para romper España" y el hecho de que los españoles no las conozcan y de que el Gobierno no informara de las mismas lleva a pensar en una traición. "Me temo que nos está traicionando y humillando a todos los españoles", ha insistido.