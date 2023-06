En la Junta de Castilla y León quieren a 'la crème de la crème' de la ciencia. ¿Su objetivo? Estar mejor posicionados y conseguir así más oportunidades para ganar los concursos internacionales de fondos para investigar. Esa era la idea inicial y esta noticia, el perfecto ejemplo de "en su cabeza era espectacular". Porque la Consejería de Educación de Castilla y León seguramente pensó que querer contratar a un equipo de científicos prestigiosos era un plan sin lagunas. Pero sí que las tiene, la primera, la convocatoria en sí, que pide un perfil un tanto especial.

Los candidatos deberán "figurar en la lista Highly Cited Researchers de Clarivate Analytics o contar con méritos acreditados de similares características, preferentemente haber sido galardonados con el premio Nobel en su especialidad, el premio Abel o la medalla Fields", dice la convocatoria.

Para que nos situemos un poco: la medalla Fields es el galardón que otorga la Unión Matemática cada cuatro años al descubrimiento más sobresaliente en Matemáticas, el premio Abel es entregado por el rey de Noruega a un matemático destacado y la lista 'Highly Cited Researchers', de Clarivate Analytics, que reconoce al 1% de los investigadores más citados del mundo en su área de conocimiento.

¿Y por qué quieren a este tipo de perfil? Pues bastante sencillo: cada año miles de universidades compiten por ganar fondos internacionales que les permitan financiar sus proyectos de investigación y la clasificación depende mucho de qué méritos tengas los investigadores, siendo el premio Nobel aquello que más puntúa en el ranking Shanghái, el más prestigioso.

Este ranking además, penaliza a los campus que no han albergado en sus aulas como alumnos o profesores a ganadores de las máximas distinciones científicas. "Esta propuesta solo busca mejorar artificialmente la posición en los rankings y no solo no consigue retener al talento aquí, sino que precisamente hace que se vaya fuera" critica Víctor González, representante de comunicación de la asociación de jóvenes investigadores Iniciativa.

González reconoce que la comunidad científica ha recibido la convocatoria como un jarro de agua fría. "Pensamos que era una broma, nos ha resultado hilarante, vergonzante y nos ha hecho sentir bastante mal como investigadores", admite González.

Y la laguna más importante del plan no es qué cualidades piden a los aspirantes, sino qué les ofrecen a cambio. Un contrato de 6 a 12 meses de duración y sin sueldo definido. Y las redes se han hecho eco de las reacciones de la comunidad científica.

La Consejería recoge cable

Serafín González, es investigador del CSIC y confiesa que la convocatoria es totalmente irreal y que refleja el gran desconocimiento de la ciencia por parte de las instituciones "El tipo de contrato no servirá de nada, de nada sirve traer a un premio Nobel con un contrato de 6 meses, no va a aportar nada a un grupo de investigación porque no da tiempo", señala con más pena que rabia.

"Otra cosa es que fuera un contrato de investigador visitante", dice Javier S. Perona, también investigador. Ambos coinciden en que la comunidad científica ha recibido la convocatoria como si se tratara de una broma y no tanto como un insulto porque, dicen, es totalmente inverosímil.

Mientras, el gabinete de prensa de la Consejería de Educación, viendo el revuelo que se había causado, ha intentado recoger cable y sostiene que no es una convocatoria como tal, sino un programa "en período de propuestas", pues las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tienen hasta el 1 de septiembre para presentar la lista de investigadores que querrían contratar y el proyecto de I+D.

Además, justifican que aún no han concretado la cuantía del contrato y, aunque según la publicación se prolonga "por un período de duración mínimo de seis meses y máximo de 12 meses", la idea es extenderlo "hasta tres o cuatro años" si el proyecto lo requiere.

De momento las asociaciones de investigadores Iniciativa de Valladolid, Innova Salamanca y AIF-ULe de León, ya se han pronunciado y a través de una nota de prensa han mostrado su repulsa ante esta convocatoria: "Refleja una vez más las incoherencias del sistema. En lugar de realizar una apuesta fuerte y a largo plazo para atraer talento e impulsar la investigación, la Junta parece haber optado por una medida insuficiente y carente de sentido". Y piden al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que se reúna con ellos para negociar lo que supondría una oferta de verdad.