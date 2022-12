El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que van a seguir "empeñados" en cumplir la Constitución Española y en cambiar a los jueces que corresponden "ante el bloqueo" del Partido Popular para que, entre otras cosas, no vuelva a suceder una decisión como la que este lunes trasladó el Tribunal Constitucional (TC).

Así se ha pronunciado después de que el Pleno del TC acordara a última hora de este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

"Aunque la tramitación haya sido por urgencia, todos los grupos parlamentarios han tenido la oportunidad de presentar sus enmiendas y de defenderlas en Comisión, en Ponencia y en el Pleno. ¿Me puede decir qué derecho se ha vulnerado?", se ha preguntado el portavoz socialista en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

López ha recalcado que los socialistas siempre acatan las decisiones de los tribunales, mientras considera que esto "es muy grave" porque hay un mandato constitucional para su propia renovación "que están incumpliendo". "¿Cómo se han hecho las cosas? Hay jueces atrincherados en puestos que no les corresponden tomando decisiones que no les corresponden. Yo creo que no hay caso más evidente de ser juez y parte", ha rechazado el portavoz parlamentario.

En este sentido, también ha advertido que se trata de una decisión que es "una intromisión sin precedentes en el Poder Legislativo" con unos jueces "paralizando la actividad legislativa del propio pueblo español". "No es que hayamos hecho una ley que el TC diga que es inconstitucional, sino que nos dice de antemano qué podemos hacer y qué no", ha añadido. Así, ha lamentado que haya quien intenta conseguir a través de algunos jueces "lo que no le han dado las urnas".

Preguntado acerca de si no hubiera sido más sencillo plantear una Proposición de Ley, el portavoz socialista ha defendido que de las nueve veces que se ha cambiado el código penal un total de ocho se han hecho por este procedimiento. "La legitimidad y el poder nace de sus privilegios y no de las urnas de este país", ha zanjado Patxi López.