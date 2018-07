Los partidos siguen sin ser capaces de acercar posturas para llegar a un acuerdo de investidura

Mariano Rajoy sigue sin tirar la toalla. Quiere un pacto entre el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Y este "tiene que estar presidido por el PP", según indica el presidente del Gobierno en funciones.

En valladolid parece haber encontrado apoyo. "Cuentas con el pleno apoyo de los populares de Castilla y León", ha expresado Juan Vicente Herrera, presidente del PP de Castilla y León.

No obstante, Esperanza Aguirre vuelve a deslizarse. "Todos tienen que hacer sacrificios y cesiones", ha dicho la presidenta del PP de Madrid, en referencia a Rajoy.

Insinua lo que dice Ciudadanos: Mariano Rajoy deberia dar un paso al lado. "Ciudadanos ha sido el cuarto partido, nosotros no decimos lo que tiene que hacer", ha indicado, en contraposición, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por su parte, es Pedro Sánchez, dicen, el que tiene que rectificar. Pero tampoco él no lo hace. "¿Qué parte del 'no' no ha entendido Rajoy? Desbloquee la situación: o se presenta o deje que intentemos un Gobierno progresista y reformista", ha indicado el secretario general socialista en un mensaje por Twitter.

En el PSOE insisten en que sigue siendo el momento de Rajoy. "Vamos a asumir la responsabilidad, pero sólo cuando nos toque", ha señalado César Luena, secretario de Organización del PSOE.

Si el rey se lo pide, lo intentarán hablando con todos. "Podemos es una realidad con la que hay que discutir y entenderse", ha dicho el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig.

Y eso les pide la coalicion gallega de podemos. "Que sean capaces de dar un cambio y no miren al pasado como pide el felipismo zombi", ha sugerido la portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández.